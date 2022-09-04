شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباك قوي بين سالم الدوسري ودياز في مباراة الهلال والفتح.. فيديو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دخل سالم الدوسري، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مشادة قوية مع الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق، خلال مواجهة الفتح.

اشتباك قوي بين سالم الدوسري ودياز في مباراة الهلال والفتح

واشتبك سالم الدوسري مع رامون دياز وانفجر غضبًا بعد أن تم استبداله في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني من المباراة التي جمعت بين الهلال والفتح في دوري روشن السعودي مساء اليوم الأحد.

وجاء قرار استبدال سالم الدوسري خلال المباراة بسبب تراجع مستواه وإهداره الكثير من الفرص.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بهدف دون رد أمام نظيره الفتح، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي، مساء اليوم الأحد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الزمالك، في إطار منافسات نهائي كأس سوبر لوسيل، يوم الجمعة 9 سبتمبر الجاري.