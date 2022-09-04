شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دوري روشن السعودي بعد مباراة الهلال والفتح اليوم الأحد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استدل الستار على مباريات اليوم الأحد من بطولة دوري روشن السعودي عندما لعُبت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والفتح والتي كانت في افتتاح الجولة الثالثة من فعاليات البطولة المحلية.

وكان فريق الهلال قد حقق فوز صعب على حساب الفتح بهدف دون رد ويدين الفريق العالمي الفضل بتلك الفوز إلى اللاعب لوسيانو فيتو الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الحادية عشر.

ترتيب دوري روشن السعودي

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الهلال إلى النقطة رقم تسعة في المركز الأول في سلم ترتيب دوري روشن السعودي، بينما يتجمد رصيد الفتح عند النقطة رقم ثلاثة فقط، وجاء الترتيب الكامل على النحو التالي: