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محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفوز أمام نظيره الفتح، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

الهلال يواصل انتصاراته في دوري روشن بفوز جديد أمام الفتح

واحرز هدف الفوز لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لوسيانو فييتو في الدقيقة 11، من عمر الشوط الأول، حيث أن الشوط الثاني جاء سلبيًا ولم يشهد تسجيل أي أهداف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 9 نقاط محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما توقف رصيد الفتح عند 3 نقاط محتلًا المركز السابع.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد دخل المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى.. عبدالله المعيوف

في خط الدفاع.. سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، علي آل بليهي، ناصر الدوسري

في خط الوسط.. جوستافو كويلار، سلمان الفرج، اندري كاريلو، سالم الدوسري، موسى ماريجا

وفي الهجوم.. لوسيانو فييتو