شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف ونتيجة مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والفتح بفوز الهلال بهدف دون رد في إطار الجولة الثالثة من فعاليات بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي كانت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوى الرياضية.

أهداف ونتيجة مباراة الهلال والفتح

وكانت نتيجة الشوط الأول من المباراة قد أنتهت على واقع تقدم فريق الهلال بهدف دون رد، ومنذ بداية المواجهة وحاول لاعبوا الفريقين كثيرًا من أجل احراز الهدف الأول وهدف التقدم، وفي الدقيقة الحادية عشر سجل لوسيانو فيتو الهدف الأول لصالح فريق الهلال بطريقة جميلة.

وبعدها حاول لاعبوا الفتح ولكن دون جديد لينتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.

أحداث الشوط الثاني

وفي شوط المباراة الثاني حاول لاعبوا الفتح من بداية الشوط من تسجيل الهدف الأول وهدف التعادل والعودة إلى مجريات المباراة ومحاولة الحصول على الثلاثة نقاط ولكن باتت كل المحاولات بالفشل لتنتهى المباراة بفوز الهلال بهدف دون رد.

ترتيب دوري روشن السعودي

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الهلال إلى النقطة رقم تسعة في المركز الأول، بينما يتجمد رصيد الفتح عند النقطة رقم ستة بعد فوزين وخسارة وحيدة.

هدف الهلال الوحيد