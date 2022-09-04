شكرا لقرائتكم خبر 360 برنامجا للتدريب والابتعاث بتعليم مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث - بنات - أمس، الخطة التدريبية للفصل الدراسي الأول لعام 1444هـ، بواقع 360 برنامجا تدريبيا مهنيا تطويريا.

وأوضحت مديرة إدارة التدريب والابتعاث الدكتورة جميلة الرويثي أن برامج التدريب تستهدف رفع مستوى الأداء المهني لدى شاغلي الوظائف التعليمية وذلك بهدف تحسين استقطاب شاغلات الوظائف التعليمية وتأهيلهن وتطويرهن، مع رفع مستوى الأداء وتحسين وتطوير البيئة التربوية والتعليمية في المدارس بمختلف مراحلها، مشيرة إلى توفير بيئة مرنة لربط المتدربات بمصادر التدريب المتنوعة، إضافة إلى تنمية مهاراتهن وقدراتهن في مجال تطبيقات التقنية في التعليم والتدريب.

ولفتت إلى أن البرامج جاءت لتحسين المخرجات ورفع تأهيل شاغلات الوظائف التعليمية، مبينة أن الخطة ركزت على 9 مسارات تضمنت القيادة المدرسية، الطفولة المبكرة، البرامج التخصصية المهنية، الاختبارات الدولية، التعليم الالكتروني وتقنيات التعليم، البرامج التربوية توطين التدريب، الخطط الدراسية المطورة، والمكاتب وإدارات التعليم بشكل يخدم ويحسن الممارسات التعليمية.

البرامج تتضمن:

