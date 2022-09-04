بدء اختبارات «مهاراتي» بالحدود الشمالية

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وتهدف الاختبارات إلى تحفيز الطلبة لإتقان وتعزيز مهارات المواد المستهدفة، وتشخيص وتحليل نواحي القوة، ومكامن الضعف لدى الطلبة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمس بمدارس تعليم الحدود الشمالية اختبارات «مهاراتي» في المواد الأساسية «رياضيات، علوم، لغة عربية، لغة إنجليزية» في المهارات الأساسية التي سبق لهم دراستها، وذلك للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والأول الثانوي خلال الفترة 8-12 /02/ 1444هـ .وتهدف الاختبارات إلى تحفيز الطلبة لإتقان وتعزيز مهارات المواد المستهدفة، وتشخيص وتحليل نواحي القوة، ومكامن الضعف لدى الطلبة.

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