ماجستير ودكتوراه للخزف والنحت بجامعة جدة

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وكانت جامعة جدة ممثلة في عمادة الدراسات العليا استحدثت العديد من برامج الماجستير والأكاديمية العلمية مثل: التربية الخاصة، والعلوم، والشريعة والدراسات الإسلامية، إضافة إلى القيادة التربوية، والتصميم والفنون، بجانب البرامج التنفيذية والمهنية، وإتاحة برامج مميزة وحصرية على مستوى الجامعات السعودية في التخصصات المختلفة منها برنامج ماجستير الصحة النفسية، وبرنامج الماجستير والدكتوراه في الخزف والنحت، والحلي والمجوهرات بكلية الفنون والتصاميم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت عمادة الدراسات العليا بجامعة جدة قبول طلاب وطالبات برامج الدراسات العليا هذا العام 1444هـ، حيث بلغ عدد المتقدمين للبرامج الأكاديمية والتنفيذية نحو 14,200 طالب وطالبة.وكانت جامعة جدة ممثلة في عمادة الدراسات العليا استحدثت العديد من برامج الماجستير والأكاديمية العلمية مثل: التربية الخاصة، والعلوم، والشريعة والدراسات الإسلامية، إضافة إلى القيادة التربوية، والتصميم والفنون، بجانب البرامج التنفيذية والمهنية، وإتاحة برامج مميزة وحصرية على مستوى الجامعات السعودية في التخصصات المختلفة منها برنامج ماجستير الصحة النفسية، وبرنامج الماجستير والدكتوراه في الخزف والنحت، والحلي والمجوهرات بكلية الفنون والتصاميم.

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