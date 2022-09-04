ملامح تشكيل الفتح أمام الهلال

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استقر المدير الفني لفريق الفتح، جورجيوس دونيس على التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم (الأحد)، أمام نظيره الهلال ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن.
وسيدفع دونيس بالتشكيل التالي: “رينيه جاكوب، نواف بوشل، فران فليث، بيتروس، أيمن الخليف، كريستيان كويفا، مراد باتنا، محمد الفهيد، مروان سعدان، توفيق بوحيمد، سفيان بن دبكة”.
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Source akhbaar24
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