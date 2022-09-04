رقم استثنائي لشاموسكا بعد عبور النصر

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سجل مدرب التعاون، البرزيلي بريكليس شاموسكا، رقما استنائيا بعدما فاز على النصر، في الجولة الثانية بدوري روشن.

وبات شاموسكا أول مدرب يلحق الخسارة بالنصر مع 3 أندية مختلفة في آخر 5 مواسم.

ونجح المدرب البرازيلي في تكرار الفوز بذات النتيجة على النصر مع فريقي الفيصلي والشباب، بعدما فاز عليه حين كان مدربا للفيصلي بنصف نهائي كأس الملك على ملعب مرسول بارك، الموسم قبل الماضي، ثم عاد الموسم الماضي وانتصر عليه وهو يقود الشباب، بمباراة الدور الأول، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وحقق شاموسكا الفوز الثالث على النصر ببطولة الدوري، ليعادل عدد خسائره أمام نفس الفريق، مقابل تعادل وحيد بنتيجة 2-2، في مباراة الدور الثاني بموسم 2018 / 2019 على ملعب المجمعة.



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Source akhbaar24

