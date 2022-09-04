اختتام فعاليات “معرض الصقور والصيد” و “المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور”

︎

.



أسدل نادي الصقور السعودي الستار على معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، والمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، باختتام فعالياتهما مساء أمس، وشهدا طيلة 10 أيام حضوراً كثيفاً من الزوار من داخل المملكة وخارجها.

وأكد المتحدث الرسمي للنادي وليد الطويل، أن المعرض والمزاد شكلا معاً وجهة سياحية وثقافية وترفيهية، ورافداً اقتصادياً مهماً، حيث تمكن النادي، من خلال هذين الحدثين، من استقطاب الزوار من جميع أفراد العائلة، ليسهم في إبراز موروث الصقارة والصيد وأنشطة الرحلات البرية، ونقل الهواية التراثية والموروث المتجدد إلى الأجيال القادمة.

وبيّن أن المعرض كان موجهاً لشرائح المجتمع كافة؛ لاسيما الصقارين وهواة الصيد والرحلات والتخييم، وكذلك هواة الرماية واقتناء الأسلحة، وقدم المعرض طيلة فترة إقامته رحلة متكاملة، من خلال أكثر من 25 جناحاً متنوعاً، مثل جناح (صقار المستقبل) المخصص للأطفال والمتضمن نحو 10 ألعاب تفاعلية، وندوات علمية وثقافية وورش عمل توعوية وتدريبية حول أفضل التجارب العملية للصيد المستدام، ومتحف رقمي، وأجنحة لمعدات الرحلات وتعديل سيارات الدفع الرباعي للرحلات، ومنطقة للفنون شارك فيها 28 فناناً من سبع دول، منهم 18 فناناً سعودياً شاركوا في مسابقة (ريشة صقار) للفنون التشكيلية، بالإضافة إلى مسابقتين في التصوير الفوتوغرافي والطهي البري.

وأوضح الطويل أن المعرض في نسخته الرابعة تضمن سوقاً محلياً يحتضن نحو 26 متجراً، خصصها نادي الصقور السعودي للشباب وأصحاب المنشآت الصغيرة، إلى جانب عروض للطائرات الورقية والطيران اللاسلكي والشراعي، التي شهدت حضوراً كبيراً في اليومين الأخيرين في أكبر معرض من نوعه في المملكة والعالم.

وأفاد أن جناح الأسلحة شهد مشاركة سبع شركات سعودية تمثل أكثر من 55 علامة تجارية، وأتاح المعرض للمرة الأولى ميزة التسليم الفوري للأسلحة، في ظل وجود أسلحة نوعية وإصدارات خاصة وفريدة ونادرة، لفتت أنظار الهواة والمهتمين.

وعن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في نسخته الثانية، أبان بأنه يصنف كأكبر مزاد عالمي للصقور، فقد شهد مشاركة أكثر من 40 مزرعة رائدة من 17 دولة، وشهد صفقات بيع، سواءً على مسرح المزاد أو في أجنحة مزارع الإنتاج داخل مقر النادي.

ويساند المعرض والمزاد مناطق إضافية في مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض)، حيث يحتضن ميادين للرماية الحية، ومناطق للمأكولات، وجلسات شعبية، ومساحة شاسعة لمواقف السيارات.

ولفت المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي النظر إلى أن النادي يستعد خلال الفترة القادمة، للإعلان عن بقية مواعيد فعاليات روزنامته لعام 2022، المتضمنة تفاصيل مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثالثة والمخصص لصقور الطرح، ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الخامسة، كأكبر تجمع للصقور في العالم.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

