حصاد “سبورت 24”.. من الأفضل في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي؟

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أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية لدوري روشن السعودي، بعد مباريات في غاية القوة والإثارة.

وتألق عدد من النجوم خلال منافسات الجولة الثانية، وقادوا فرقهم لتحقيق نتائج مميزة، بفضل ما قدموه في الدوري الأقوى عربيًا وآسيويًا.

ويسلط “سبورت 24” الضوء على النجوم الأبرز عقب ختام كل جولة من جولات دوري روشن السعودي لاختيار الأفضل بينهم.

مراد باتنا

قاد المحترف المغربي، مراد باتنا ناديه الفتح لتحقيق فوز غال على الباطن في المباراة التي انتهت بنتيجة (5-0) ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

وسجل مراد باتنا الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين (41) و (62) ليفتح المجال أمام فريقه لتحقيق 3 نقاط غالية.

موسى ماريغا

لعب هداف نادي الهلال، المهاجم المالي موسى ماريغا دورًا كبيرًا في تحقيق فريقه الفوز على الفيحاء بنتيجة (2-0) ضمن الجولة الثانية من الدوري.

وسجل ماريغا الهدف الأول لنادي الهلال في شباك الفيحاء، بعد تسديدة قوية سكنت شباك الفيحاء، ليقود فريقه لتحقيق فوز ثمين.

سانتي مينا

واصل المحترف الإسباني لاعب نادي الشباب، سانتي مينا وضع بصمته خلال مشاركته الثانية في دوري روشن السعودي.

وقاد المهاجم الإسباني نادي الشباب للفوز على منافسه أبها بأربعة أهداف دون رد بعدما سجل الهدف الثاني بعد ضغط قوي على حارس أبها.

كما صنع سانتي مينا الهدف الثالث بعدما قدم تمريرة رائعة للبرازيلي كارلوس جونيور الذي سدد في الشباك.

سميحان النابت

خطف فريق التعاون فوزًا قاتلاً خلال المباراة التي جمعته بنظيره النصر ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن.

وسجل سميحان النابت هدفًا قاتلًا بالدقيقة (90+13) من المباراة ليمنح التعاون فوزًا ثمينًا والعلامة الكاملة بـ6 نقاط بعد مرور جولتين من دوري روشن.





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Source akhbaar24

