الشريف يزور القيادي المؤتمري الرزوم ويطمئن على صحته

قام الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف ومعه خالد أحمد الفقيه رئيس دائرة العلاقات العامة والسكرتارية صباح اليوم الأحد بزيارة القيادي ورجل الأعمال الشيخ/ ابراهيم محمد احمد الرزوم احد القيادات المؤتمريه بمديرية عبس محافظة حجة للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لحادث مروري في مدينة الحديدة نقل على اثرها الى احد المستشفيات في العاصمه صنعاء .

وكان في استقبالهم الشيخ الدكتور/ محمد محمد الرزوم عضو مجلس النواب حيث نقل الأمين العام المساعد للرزوم تحيات رئيس المؤتمر الشيخ صادق بن أمين أبوراس وقيادات المؤتمر وتمنياتهم له بسرعة الشفاء العاجل والعودة لممارسة أعماله الوطنية والتنظيمية .

من جانبه عبر الشيخ ابراهيم الرزوم عن شكره وتقديره لرئيس وقيادات المؤتمر على اهتمامهم ومتابعتهم لحالته الصحية مشيرا إلى أن هذا دليل على. وفاء رئيس وقيادات المؤتمر مع أعضائهم وكوادرهم وهي حالة متبادلة بين القيادات والقواعد .