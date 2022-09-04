وزارة العدل تُطلق الإصدار السادس من الدليل المرئي لشرح الخدمات العدليّة الإلكترونية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أطلقت وزارة العدل الإصدار السادس من الدليل المرئي لشرح الخدمات العدليّة الإلكترونية المتاحة عبر بوابة ناجز Najiz.sa.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإصدار يأتي ضمن حملتها المستمرة لتوعية المستفيدين، مشيرة إلى أن الدليل يتضمّن شرحًا لأبرز الخدمات العدلية الإلكترونية في القضاء، والتنفيذ، والتوثيق، والصلح، والبورصة العقارية، وصندوق النفقة، والبوابة العلمية القضائية وغيرها من الخدمات، من خلال شروحات ثلاثيّة الأبعاد توضح للمستفيد عبر خطوات بسيطة وميسرة آلية الاستفادة من الخدمة عبر بوابة ناجز Najiz.sa، بما يُغني عن زيارة المرافق العدلية.

وبيّنت الوزارة أنه يُمكن الاستفادة من دليل الشروحات بزيارة الرابط: https://smex-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.moj.gov.sa%2fDocuments%2fService%5fExplanations%5fManual%5fV6.0.pdf&umid=01163789-ebb8-4df1-9cb3-03dc576c54e5&auth=2742795c91700f8f3face8fbd371ff637f46156c-23fcfd83d0adae8f9fa4bb22ccb68b9d058ac310.

ويتميز الإصدار السادس بالتوسع في فهرسة الخدمات وتحديث وإضافة شروحات جديدة لأحدث الخدمات العدلية عبر شرح خطوات مرئية تفصيلية شملت أكثر من 90 خدمة عدلية، ويضم الدليل الخدمات الأكثر استخدامًا لجميع قطاعات الوزارة.

يُذكر أن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وجّه مؤخرًا بالتوسع في إتاحة الخدمات الإلكترونية عبر بوابة ناجز Najiz.sa لتشمل 140 خدمة عدلية إلكترونية، مؤكدًا في توجيهاته لِفَرق العمل الخاصة بالبوابة ضرورة تقصي تجربة المستفيد والتطوير المستمر مع أهمية هندسة الإجراءات وتقليصها لتحقيق رضا المستفيدين وتيسير الخدمات عليهم.

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