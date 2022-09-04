سمو الأمير سعود بن جلوي يتسلّم تقرير إدارة مكافحة المخدرات بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تسلّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة بمكتبه اليوم التقرير الإحصائي السنوي لإدارة مكافحة المخدرات بمحافظة جدة للعام 1443هـ . وتضمّن التقرير الذي سلّمه مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة العقيد يوسف بن عيضة الثمالي، إحصاءات عن جهود الإدارة في ضبط المهربين والمروجين ومنع دخول المخدرات وترويجها. وثمّن سموه جهود رجال مكافحة المخدرات وإنجازاتهم المتحققة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة والقبض على مروجيها، مشيداً بدورهم في التوعية والتحذير من خطر هذه السموم لحماية هذا الوطن وأبنائه والمحافظة على مكتسباته. Advertisements أخبار قد تهمك

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