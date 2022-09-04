شكرا لقرائتكم خبر عن ليس الأهلي.. نادي مصري مفاجئ يقترب من التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر الإعلامي المصري أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل، حينما أشار إلى إقتراب نادي المصري البورسعيدي من التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق، يأتي ذلك بعدما رفض المدرب السويسري العودة لتدريب المارد الأحمر فى الفترة الحالية.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير أن رئيس النادي المصري الجديد كامل أبوعلي يمتلك العديد من العلاقات الجيدة فى سويسرا، وأوضح عن وجود تفاوض مع المدرب فى الوقت الحالي من أجل العودة إلى الدوري المصري، فى حين يرصد الفريق البورسعيدي مبلغ مالي كبير للتعاقد مع المدرب.



موقف فايلر من العودة للدوري المصري

وفى سياق متصل أغلق المدرب السويسري فى وقت سابق فكرة العودة مجددًا للدوري المصري، حيث أشار إلى أنه لا يرغب فى خوض أي تحدي جديد فى المنطقة العربية، ولكن يري مسئولي الفريق البورسعيدي أن المقابل المالي الضخم قد يكون له دور كبير فى التعاقد مع المدرب.

وينتظر مسئولي فريق مصري الرد النهائي من قبل المدرب السويسري فى قبول عرض الفريق من عدمه، فى الوقت الذي طلب منه مسئولي الفريق عدم التعجل فى قراره النهائي، مع وعده بضم العديد من الصفقات القوية وتلبية كافة متطلباته للعودة مجددًا للمشاركة فى البطولات الأفريقية.



كامل أبو على يعد الجماهير بصفقات قوية

وعلى الجانب الآخر أكد كامل أبو على رئيس النادي المصري البورسعيدي على أنه الفربق بصدد التعاقد مع صفقات قوية فى الصيف الحالي، وأشار أن هناك مفاجأت قوية للجماهير خلال المرحلة المقبلة، حيث أنه لا يليق للفريق أن يتواجد فى المركز ال 13 بالموسم المنقضي.