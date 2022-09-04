اخبار الخليج – «الأشغال» تطرح مناقصة لتوصيل شبكة للصرف الصحي وأخرى صيانة الحواسب الآلية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الأشغال بأنها سوف تقوم بطرح مناقصتين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك في نظام المناقصات الالكتروني الخاص بمجلس المناقصات والمزايدات، والذي يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، وانسجاماً مع خطة التعافي الاقتصادي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد والنهوض بأداء القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
تتعلق المناقصة الأولى بقطاع الصرف الصحي لمشروع توصيل شبكة صرف صحي جديدة لخدمة 43 عقار بمجمع 939 في الرفاع، حيث إنه سيتم بناء خط صرف صحي رئيسي، بالإضافة إلى بناء غرف تفتيش بأنواع مختلفة حسب متطلبات العمل بجانب تركيب أغطية من الوزن الثقيل والمتوسط لتلك الغرف مع استكمال جميع الأعمال الأخرى ذات العلاقة لرصف الطرق التي سيتم انجاز العمل فيها.
وذكرت الوزارة أن المناقصة الثانية خاصة بصيانة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته، حيث يشمل نطاق العمل المطلوب صيانة مجموعة واسعة من الأجهزة والتي من ضمنها أجهزة الحاسب الآلي المكتبية، الشاشات، أجهزة الحاسب الآلي المحمولة، بطاريات أجهزة الحاسب الآلي المحمولة ومحولات الطاقة، الماسحات الضوئية، والطابعات بأنواعها، بالإضافة إلى طابعات الخرائط الهندسية الكبيرة وآلات النسخ متعددة الوظائف باستثناء أحبار الطابعة والقطع الاستهلاكية مع ضمان استمرارية صيانة الأجهزة وخلوها من العيوب.
وتحث وزارة الأشغال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في المشاركة في المناقصتين أعلاه التسجيل في سجل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الموقع الالكتروني لوزارة الصناعة والتجارة للحصول على شهادة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتسجيل في نظام المناقصات الالكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات، ليتسنى لهم المشاركة في المناقصتين المزمع طرحهما.
وتدعو وزارة الأشغال الشركات الراغبة في التقدم، التأكد من أنها مؤهلة من قبل الوزارة في بعض المناقصات وذلك حسب الاشتراطات المعتمدة والمذكورة في وثائق المناقصة.
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