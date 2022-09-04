اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يوجه «الملكية للأعمال الإنسانية» بتقديم الدعم للمتضررين من فيضانات باكستان

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، توجيهات جلالته السامية بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى جمهورية باكستان الاسلامية وذلك لمساعدتهم في محنتهم والتخفيف من المصاب الأليم الذي يمرون به جراء الأمطار والفيضانات الغزيرة التي خلفت دماراً كبيراً في البنية التحتية والكثير من جمهورية باكستان، على أن تتولى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب مهمة الإشراف على هذه المساعدات الإنسانية.
وبهذه المناسبة، رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على مبادرات جلالته الإنسانية المستمرة في مساعدة الأشقاء والأصدقاء وإغاثة المنكوبين ومد يد العون للمحتاجين في مختلف بقاع العالم، مثمناً سموه الدعم الكريم الذي تحظى به المؤسسة من قبل الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
كما وجه سموه المؤسسة الملكية للاعمال الانسانية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتعاون مع جميع الجهات المسئولة لتقديم الدعم المناسب للشعب الباكستاني الشقيق.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى السيد بأنه في ظل الكارثة الإنسانية الأليمة التي تمر بها جمهورية باكستان الشقيقة جراء الأمطار الغزيز والفيضانات المستمرة وارتفاع عدد الضحايا والجرحى والمشردين في أسوأ فيضانات تشهدها هذه البلد، وعلى ضوء الأمر الملكي السامي وتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تم العمل بشكل عاجل بالعديد من الاتصالات مع الجهات المسؤولة من أجل تنفيذ هذه التوجيهات السامية وذلك انطلاقًا من الروابط الأخوية التي تجمع مملكة البحرين مع مختلف شعوب العالم وتأكيدًا للعلاقات الطيبة بين مملكة البحرين مع جمهورية باكستان الاسلامية .
وأكد الدكتور مصطفى السيد بأن هناك تنسيقا مشتركا بين المؤسسة الملكية للاعمال الإنسانية والمسئولين في باكستان لتقديم المساعدات الطارئة المطلوبة بشكل عاجل في هذه الفترة الحرجة.
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