سمو أمير الباحة يرأس اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة، اجتماع اللجنة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة اليوم.

واستهل سموه الاجتماع بكلمة أكد خلالها أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي تهدف إلى مناقشة الموضوعات المهمة حيال تحديث الإجراءات المتخذة لمواجهة بعض المخاطر لا سمح الله والتنسيق في ذلك بين أعضاء اللجنة كافة، حاثاً الجميع على تكثيف البرامج التوعوية والوقائية من مخاطر الأمطار والسيول، وإرشاد المواطن والمقيم بضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية والعمل على تنفيذ خطط الطوارئ.

وأشار إلى أهمية تنسيق الجهود وتهيئة الإمكانيات الآلية والبشرية لكل ما من شأنه السلامة العامة في ظل الدعم غير المحدود من لدن القيادة الحكيمة التي لم تألو جهداً في تسخير الإمكانات كافة بما يحقق الأمن والسلامة لكل من يعيش على أرض هذا الوطن الغالي، مثمناً جهود اللجنة وما يقوم به رجال الدفاع المدني من أعمال مخلصة وموفقه أسهمت بعد عناية الله في سلامة الجميع.

بعد ذلك اطلع سموه والحضور على جدول أعمال الاجتماع، حيث جرى مناقشة التنسيق والاستعداد الدائم بين الجهات المعنية كافة لمواجهة الحالات الطارئة، كما تم استعراض ما تم تنفيذه خلال الاجتماع السابق من توصيات.

وفي ختام الاجتماع وجه الأمير حسام بن سعود بمتابعة بتنفيذ جميع التوصيات والرفع بنتائجها أولاً بأول، متمنياً للجنة التوفيق في أداء مهامها.

أخبار قد تهمك

من جانبه أكد مدير الدفاع المدني بالباحة اللواء هاني بن إبراهيم الزرقي بذل الجهود كافة لخدمة المنطقة وأهلها.