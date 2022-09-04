“لا يجب أن يخلو منها مطبخك”.. 5 أطعمة تسهل مهمة إنقاص الوزن

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كشف خبراء عن 5 أطعمة غنية بالألياف والبروتين ومضادات الأكسدة والفيتامينات يمكن أن تساهم في التخلص من الوزن الزائد.

وبحسب أخصائية التغذية ليزا يونغ فإن هذه الأطعمة الخمسة هي :

سمك السلمون

يساعد سمك السلمون الغني بالأوميغا 3 في الحفاظ على لمعان الشعر.

ولا ينتج الجسم بشكل طبيعي هذه الدهون الصحية، لذا من المهم للغاية التأكد من الحصول عليها من الأطعمة والمكملات كما أن الأوميغا 3 لن يحافظ على لمعان شعرك فحسب، بل سيساعده أيضا على النمو لفترة طويلة وممتلئة.

الشوفان

يعد خيارا رائعا لبعض المصابين بداء السكري من النوع الثاني بفضل انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم (GI).

ويحتوي الشوفان أيضا على كمية جيدة من الألياف، وهو أمر أساسي للحفاظ على الوزن وصحة الجهاز الهضمي، ويمكن أن يحمي القلب، وهو أمر مهم لأن المصابين بداء السكري من النوع الثاني معرضون للإصابة بأمراض القلب.

التوت الأزرق

وهو غذاء خارق ومصدر جيد لفيتامين C والألياف والمنغنيز ومضادات الأكسدة الأخرى.

الجوز

تقول أخصائية التغذية لورين ماناكير إنه من خلال تضمين الأطعمة المشبعة في نظامك الغذائي، مثل الجوز، قد تأكل أقل وفي النهاية تفقد الوزن.

وأضافت: “الجوز غذاء مشبع بشكل لا يصدق، بفضل مزيج البروتين والألياف والدهون الصحية”.

خضروات مجمدة

قالت “ليزا” إن الخضار الطازجة هي الخيار الأمثل السريع إذا كنت مشغولا ولم يكن لديك متسع من الوقت لتحضير المكونات الطازجة بشكل فردي.

وأشارت إلى أنه يمكن طبخ بعض الخضار المجمدة في الميكروويف وقد تكون الفواكه والخضروات المعلبة والمجمدة أرخص، وأكثر صحة، وألذ طعما من الأطعمة الطازجة.

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Source almnatiq

