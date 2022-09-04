︎ . أعلنت الإدارة العامة للمرور عبر منصة “أبشر”؛ انطلاق ، مزاد اللوحات الإلكتروني لتمكين الراغبين من شراء اللوحات المميزة. وأشارت الإدارة إلى أن المزاد سيستمر حتى (الأربعاء) المقبل الموافق السابع من سبتمبر الجاري. ونشرت الإدارة قائمة باللوحات المطروحة على المزاد والتي تنوعت بين خصوصي، ونقل خاص، ودراجات نارية. وأوضحت أن أبرز اللوحات كانت خصوصي (ك ح ل 88)، و( و ع د 63)، و(ن د ى 74)، ونقل خاص (ر ق ا 8)، و(ب ر د 5555)، ودراجات نارية (و ص 111)، و(ق ص 666). ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أبرز اللوحات المميزة المعروضة عبر مزاد “أبشر” الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.