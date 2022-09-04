بيان عاجل من سفارة المملكة في كينيا.. ماذا يحدث؟

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت سفارة المملكة في كينيا، بيانًا عاجلًا، أكدت فيه أنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم تعرض سيدة كينية مقيمة في المملكة، لسوء المعاملة، فإن غير صحيح.

وأوضحت أنها تابعت الموضوع وتبين أن السيدة الكينية لم تتعرض لسوء المعاملة، وأن ما تعاني منه هو عارض صحي عادي، مؤكدة أن السفارة الكينية في المملكة على اطلاع تام بوضعها.

وأكدت السفارة أن حرص المملكة التام على حماية كامل الحقوق للمقيمين الذين يعيشون على أراضيها من مختلف الجنسيات، وأن القوانين المتبعة في المملكة صارمة تجاه أي ممارسات تخل بكرامة الإنسان أيًا كان.