موهبة تستعرض نجاح تجربة برامجها البحثية أمام مؤتمر المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقة 2022 في هولندا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

استعرضت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، تجربتها الناجحة في البرامج البحثية، في مؤتمر المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقة في دورته 18، الذي أقيم في مدينة لاهاي بهولندا، خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2022.

وشارك مدير عام مركز التميز الدكتور خالد الشريف، بورقة علمية بعنوان “تحسين برامج موهبة البحثية.. تحليل استقصائي لتوصيات تنفيذية مستقبلاً”، ألقاها في اليوم الأول من البرنامج العلمي للمؤتمر، حيث شملت الورقة، الآلية التي اتبعتها “موهبة” لرفع مستوى جودة الأبحاث الطلابية، وكيف مكّنها ذلك من الحصول على 22 جائزة كبرى في آيسف، وحصول أحد طلبتها على جائزة أفضل باحث على مستوى العالم.

واستعرض الدكتور خالد الشريف جهود “موهبة” في رعاية الموهوبين، ومنهجيتها في تقديم البرامج البحثية، مقارنة بالبرامج العالمية، وتقديم التوصيات في مجال تطوير الرعاية، وفي المجال البحثي للطلبة الموهوبين.

وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من المختصين في مجال رعاية الموهوبين من أمريكا، وأوروبا، وأفريقيا بأوراق علمية، وورش، ومحاضرات حول عدة محاور، شملت: الممارسات التعليمية المبتكرة، ودعم تنمية المواهب، والتنمية الذاتية، إضافة إلى ربط البحث والممارسة بطرق مفيدة، والتأكيد على إشراك كل متعلم، وأخذ صوت الطالب، وخلق تقاليد جديدة، من أجل استثمار الموهبة عبر العمر.

ويهدف مؤتمر المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقة 2022، إلى إيجاد فرص تواصل استثنائية للمعلمين والباحثين وعلماء النفس وأولياء الأمور، وتعزيز تبادل المعلومات بين المهتمين بهذا المجال، بحضورأكثر من 800 شخص من 15 دولة، كما شارك ثلاثة من طلاب رابطة موهبة، وهم: عبدالرحمن الفهيد، رفيف حوباني، وحنين التمار، في قمة الشباب الأوروبي، وتبادلوا الأفكار والخبرات والثقافة مع مجموعة من المشاركين من جميع أنحاء العالم.

وتحدث الطالب الفهيد عن برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي، بينما تناولت رفيف حوباني برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي، وبرنامج موهبة الإثرائي العالمي، وفصول موهبة، والدورات الأساسية، وبرنامج موهبة التأهيلي للغة الإنجليزية، في حين استعرضت حنين التمار مسابقة موهوب، والدورات الأساسية، وملتقى الشتاء، وملتقى الربيع، وبرنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي، فيما شارك الشباب في حفل افتتاح مؤتمر المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقة 2022.