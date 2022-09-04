شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يرد على أنباء إصابة لاعبه بالقلب وموعد عودته للتدريبات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، حقيقة تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم، للإصابة بمرض في القلب خلال الفترة الماضية.



مارتنيز يعاني من إصابة عضلية في النصر



وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، إلى أن الأرجنتيني بيتي مارتنيز نجم العالمي، تعرض للإصابة بمرض القلب واقترب من نهاية مشواره مع الفريق.

وأكدت تقارير صحفية سعودية اليوم حسب مصادر لها، مارتنيز يعاني من إصابة عضلية تعرض لها في مباراة الفريق التجريبية أمام قادش الإسباني بمعسكر ماربيا.



تحديد موعد عودة مارتنيز ومشاريبوف للفريق



وتابعت: "النجم الأرجنتيني، سوف يحتاج مدة لا تقل عن 3 أسابيع للعودة، حيث ستكون تاريخ عودته في نهاية شهر سبتمبر الجاري، وهو نفس الموعد الذي سوف يعود فيه الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف الذي يعاني من إصابة في الظهر".

ومن المقرر أن يفقد النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، خدمات الثنائي في مواجهتي ضمك والباطن قبل فترة التوقف المقبلة، وسيعود الثنائي أمام الاتحاد يوم 2 من الشهر المقبل بالجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وكان النصر تعرض للهزيمة المفاجئة ضد التعاون، بهدف دون رد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، بالجولة الثانية للدوري السعودي.