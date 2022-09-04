اخبار الخليج – سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد: التعليم نواة أساسية في صقل مهارات وكفاءات جيل المستقبل من أبناء البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري على أهمية التعليم كنواة أساسية في صقل مهارات وكفاءات جيل المستقبل من أبناء البحرين بما يواكب مسيرة تقدم المملكة ونماءها، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم رافدٌ هام لتعزيز جهود التنمية في كل المجالات بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشار سموه إلى أن المرحلة الجامعية تحمل معها طموحات وأحلام العديد من أبناء الوطن، وهذا ما يعمل من أجله وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري من خلال دعم فرص التعليم الجامعي والتشجيع عليه بما يتوافق مع متطلبات التنمية في مملكة البحرين، لافتاً إلى أن الفرص التعليمية التي يوفرها وقف عيسى بن سلمان تسهم في فتح المجال للطلبة الخريجين لاستكمال مسيرتهم الجامعية وبلوغ طموحاتهم المنشودة.
جاء ذلك بمناسبة اعتماد سموه خطة البعثات للدفعة التاسعة من بعثات وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري للعام الأكاديمي 2022-2023 لعدد من الجامعات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين، حيث هنأ سموه الحاصلين على البعثات متمنيًا لجميع الطلبة التوفيق والسداد خلال مسيرتهم الأكاديمية لنهل المعرفة ومواصلة تحصيلهم الدراسي، معرباً عن الشكر والتقدير لأولياء الأمور باعتبارهم أساس نجاح أبنائهم وسر تفوقهم والحافز لتطلعهم لنيل أفضل المراتب خلال مختلف المراحل الدراسية.
وأشاد سموه في هذا الصدد بدور مختلف الجهات والمؤسسات الداعمة الذين أسهموا في إسناد الجهود المبذولة بما يصب في تحقيق الأهداف التي أُنشئ لأجلها الوقف.
وبمناسبة العام الدراسي الجديد، هنأ سموه منتسبي وزارة التربية والتعليم وأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية والفنية بالمدارس والجامعات، متمنياً لهم دوام التوفيق، حاثاً الجميع -كل في موقعه- على مواصلة الجهود للإسهام بصورة فاعلة في بناء الوطن حاضراً ومستقبلاً.
من جهتها، أوضحت الدكتورة منى محمد البلوشي أمين سر وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري أن عدد البعثات المطروحة للعام الأكاديمي 2022-2023 بلغت 70 بعثة مخصصة للحصول على درجة البكالوريوس، مشيرةً أنه سيتم التواصل مع الحاصلين على هذه البعثات من قبل المعنيين في الوقف لاستكمال الإجراءات اللازمة، لافتةً إلى أن إجمالي عدد الطلبة الحاصلين على بعثات وقف عيسى بن سلمان بلغ 316 طالبا في 16 جامعة محلية و4 جامعات خارجية.
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