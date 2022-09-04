ترتيب دوري روشن.. خمس فرق بالعلامة الكاملة بعد نهاية الجولة الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت ترتيب دوري روشن للمحترفين منافسة قوية في ثاني جولات الدوري السعودي، التي اتسمت بالتنافسية العالية من اجل مواصلة الفريق في حصد النقاط مبكرًا لدخول في المنافسة مع كبار الدوري في النسخة الحالية.

ترتيب دوري دوري روشن السعودي

وحققت خمس فرق كاملة العلامة الكاملة بعد نهاية الجولة الثانية من الدوري السعودي، لتتقاسم معًا صدارة ترتيب دوري روشن بنفس العدد من النقاط ولكن تفوق البعض بفارق الأهداف.

الشباب، تصدر ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الثانية وتحقيق الفوز الثاني تواليًا حيث احتل المركز الأول بست نقاط، وتمكن لاعبيه من تسجبل 7 أهداف كاملة دو نتلقي أي أهداف في مرماهم، وجاء الهلال في المركز الثاني بست نقاط ولكن بعدد أهداف أقل من الشباب، حيث سجل أربعة أهداف ولم تتلقى مرماه أي أهداف.

خمس أندية تتقاسم صراع القمة

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وفي المركز الثالث، جاء الرائد بعد تحقيقه الفوز في الجولة الثانية على النصر، ليرفع رصيده إلى ست نقاط مقابل ثلاث أهداف، دون تلقي أي أهداف، وفي المركز الرابع حل ضمك برصيد 6 نقاط ولكن بثلاث أهداف ودخول هدفين في مرماه، وفي المركز الخامس جاء الطائي بنفس العدد من النقاط، وبثلاث أهداف سجلها لاعبيه مقابل هدف في مرماه.

خمس أندية تتقاسم تذيل الترتيب

وشهد قاع الترتيب في دوري روشن السعودي، فشل خمس فرق في تحقيق أي نقاط حتى الآن، حيث جاءت أندية ” الوحدة، الخليج، الفيحاء، العدالة، الباطن” من المركز الـ12 حتى المركز الـ16 والأخير.