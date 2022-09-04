بريطانيا عن الحرب في أوكرانيا : الجيش الروسي يعاني من هشاشة في الروح المعنوية

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت المخابرات البريطانية، تقريرًا استخباراتيًا بشأن وضع الجيش الروسي في أوكرانيا، تناول مدى كفاءة الروح المعنوية والقتالية لدى الجنود الروس في ساحة المعركة.

وجاء في التقرير، أن الجيش الروسي يعاني من هشاشة في الروح المعنوية بسبب أوضاعه المتردية، موضحًا أن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بأوكرانيا، وفقًا لـ” العربية”.

وأوضح التقرير الاستخباراتي البريطاني، أن جنود روسيا يعانون من مشاكل عدة بينها مكافآت القتال وتراجع المعنويات.