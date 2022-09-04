لماذا يتأخر الرد على الاعتراضات؟.. حساب المواطن يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح برنامج حساب المواطن سبب تأخر الرد على الاعتراضات التي يتقدم بها بعض المستفيدين.

ورد برنامج حساب المواطن، على استفسارات بخصوص تأخر الرد على اعتراض المستفيدين على عدم الأهلية، موضحا أن ذلك لا يعني رفض الاعتراض لكن سيتم الرد عليه بعد النظر فيه.

وأضاف البرنامج، أنه في حال تم تقديم اعتراض لعدم الأهلية يتم الانتظار لحين الرد على الاعتراض المُقدم في أقرب وقت ممكن.

كما أوضح أنه يمكن معرفة حالة الاعتراض من الحساب الخاص بالمستفيد عبر الدخول على “دراسة الأهلية”، “اعتراضات الأهلية السابقة”.