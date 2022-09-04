البطل “اليامي” يحقق الميدالية الذهبية في “الجوجيتسو” بأمريكا.. ويوجه رسالة مؤثرة لنجله

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حقق البطل محمد اليامي، ذهبية بطولة العالم في رياضة الجوجيتسو، والتي أقيمت بولاية لاس فيغاس الأمريكية.

وأعرب اليامي عن ساعدته بهذا الإنجاز، مقدما شكره وتقديره لكل من دعمه من بداية ممارسته هذه الرياضة.

ووجه اليامي رسالة لنجله “فهد” الذي يبلغ من العمر 7 أعوام وتم تشخيصه بمرض في الرئتين في رحلة علاجية في أمريكا، قائلا: “أنت وعدتني يا ولدي لا تستسلم للمرض، تكفى يا ولدي لا تموت”.

يذكر أن البطل اليامي قد حقق الميدالية الذهبية في لعبة “الجوجيتسو” القتالية، إحدى رياضات الدفاع عن النفس وذلك للمرة الأولى أثناء تواجده في الولايات المتحدة لعلاج نجله.

الحمدلله اولا واخيرا

الحمدلله اللذي اعطاني القدره لامثل المملكة العربية السعودية خير تمثيل

اليوم في لاس فيغاس لا علم يعلو فوق العلم السعودي @[email protected]_BinHithleen#بطل_العالم_السعودي_٢٠٢٢ pic.twitter.com/Uq7n8wn2g5



— محمد آل مخلص (@Mohamme26499292)

الحمدلله اولا واخيرا

الحمدلله اللذي اعطاني القدره لامثل المملكة العربية السعودية خير تمثيل

اليوم في لاس فيغاس لا علم يعلو فوق العلم السعودي @Badermasaker@F_BinHithleen#بطل_العالم_السعودي_٢٠٢٢ pic.twitter.com/Uq7n8wn2g5 — محمد آل مخلص (@Mohamme26499292) September 3, 2022

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Source akhbaar24

