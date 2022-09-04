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تعتزم قطر السماح للمشجعين من حاملي تذاكر كأس العالم لكرة القدم بشرء الخمور وبشروط معينة يجب الالتزام بها، وذلك قبل إنطلاق المباراة بثلاث ساعات، وتستضيف قطر كأس العالم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وفي دولة إسلامية، لذا هناك العديد من الشروط الصارمة التي يجب وضعها على استهلاك مشروبات الكحولية، وهو بمثابة تحدي فريد لشركات المنظمة للحدث،وتعد إحدى العلامات التجارية الكبرى للجعة وغالبا ما يرتبط الحدث بعشاق المشروبات الكحولية.

قطر تحدد شروط جديدة للمشجعين بشراء الخمور خلال كأس العالم

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن قطر تعتزم السماح للمشجعين من حاملي التذاكر مباريات كأس العالم، بشراء خمور تحتوي على نسبة كحول قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباراة ولمدة ساعة بعد صفارة النهاية، ولكن ليس أثناء المباراة.

وتعد شركة بدويايزر، أحدى الرعاة الرئيسيين لكأس العالم وتتمتع بحقوق حصرية لبيع الجعة في البطولة، ستقدم مشروبها داخل محيط كل ملعب، ولكن ليس في مدرجات الاستاد أو المداخل.

إقامة كأس العالم في أول دولة إسلامية

ويقام كأس العالم هذا العام لأول مرة في دولة إسلامية تفرض ضوابط صارمة على استهلاك المشروبات الكحولية، مما يمثل تحديات فريدة لمنظمي حدث ترعاه إحدى العلامات التجارية الكبرى للجعة وغالبا ما يرتبط الحدث بعشاق الجعة.

شروط بيع الخور في قطر

الجعة ستكون متاحة عندما تفتح البوابات، أي قبل انطلاق المباريات بثلاث ساعات. كل من يريد شرب الجعة سيكون قادرا على ذلك. وبعد ذلك عندما يغادر الملعب أيضا لمدة ساعة بعد صفارة النهاية”. سيُسمح لبدويايزر بتقديم الجعة في جزء من منطقة المشجعين الرئيسية في وسط الدوحة من الساعة 6:30 مساء حتى الواحدة صباحا يوميا خلال البطولة التي تستمر 29 يوما، وتنطلق في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني. القرار بشأن مكان وموعد بيع الجعة للجماهير قد تحدد الآن، لكن السعر الذي سيدفعه المشجعون مقابل الجعة لا يزال قيد البحث.

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Source almnatiq

