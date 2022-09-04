“أمانة الرياض” تدعو إلى الإسراع بالاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهملة والتالفة

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حثّت أمانة منطقة الرياض المواطنين على ضرورة الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهملة والتالفة عن طريق منصة أبشر، ضمن خطوات تحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأطلقت منصة أبشر، بالتعاون مع الادارة العامة للمرور، خدمة إسقاط المركبات التي تتيح للمـواطنيـن والـمـقـيـمـيـن في مختلف مناطق المملكة الاستفادة مـن الـمـهـلـة الـتـصحيحـية لإسقـاط جميع أنواع المركبـات المـهـمـلة والتالفة (خصوصي، نقل عام، نقل خاص، حافلة صغيرة عامة، حافلة صغيرة خاصة، أجرة، أشغال عامة، دراجة) وفـق قـرار مجلـس الـوزراء، لافتة إلى أن فترة المهلة التصحيحية تنتهي في 1 مارس 2023م.

وأوضحت الامانة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أن أنواع المركبات المستهدفة هي الخاصة والعامة والنقل الخاص والحافلة الصغيرة العامة، والخاصة، والأجرة وحافلة الأشغال العامة، والدراجات.

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Source almnatiq

