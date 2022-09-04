القبض على 5 مخالفين جمعوا أموالًا مجهولة المصدر وحولوها للخارج بطرق غير مشروعة

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ألقت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض القبض على 5 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل، لجمعهم أموالًا مجهولة المصدر وتحويلها عبر حسابات كيانات محلية إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه ضُبط بحوزة المتهمين (من الجنسية اليمنية)، مبلغ يتجاوز 673 ألف ريال إضافةً إلى سندات إيداع مالية.
وأضاف أنه جرى إيقافهم المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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Source akhbaar24
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