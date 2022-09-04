لجميع التخصصات.. وظائف شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض

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الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض) عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة مختلف التخصصات ، للعمل في مدينة الرياض وفق المسميات الوظيفية.

وظائف شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض

وكشفت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن التخصصات المطلوبة التي يجب على الراغبين التقديم لها، حيث يمكن وضحت الشركة آلية التقديم والوظائف المتاحة.

الوظائف الشاغرة:

طاقم خدمة زبائن مضيف استقبال محاسب (كاشير) محاسب مالي اخصائي تسويق أخصائي ادارة نقد أخصائي مالية المحاسبة / محاسب مدير محفظة مسؤول علاقات حكومية Accountant مهندس ميكانيكا Assistant manager Operation Supervisor مدير مشتريات اخصائي تسويق مبيعات وغيرها

طريقة التقديم

للاطلاع على المهام و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم: (اضغط هنا)

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Source almnatiq

