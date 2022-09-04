“ملتقى الاستثمار” بالمدينة المنورة يستعرض المبادرات والبرامج الحكومية الداعمة للاستثمار والمستثمرين

︎ . المناطق_المدينة المنورة يناقش “ملتقى الاستثمار” بالمدينة المنورة غداً, التطوّرات المتعلقة بمنظومة السياسات والتشريعات الاستثمارية, وانعكاسها على البيئة الاستثمارية بمنطقة المدينة المنورة. ويستعرض الملتقى الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الاستثمار, ومركز التنمية الاقتصادية, الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومبادراتها المختلفة, والمبادرات والبرامج الحكومية الداعمة للاستثمار والمستثمرين, كما يتطرّق إلى جملة الخدمات التي تقدمها وزارة الاستثمار لقطاع الأعمال, ومقومّات ومزايا الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة, وما تقدّمه منصّة “استثمارات المدينة” لدعم وتتشيط الاستثمار بالمنطقة. ويسعى الملتقى الذي يشارك فيه مختصين من عدة جهات اقتصادية وسياحية, وممثلي الغرف التجارية, وقطاعات ومراكز الأعمال إلى تمكين تنمية اقتصادية منافسة بمنطقة المدينة المنورة بالتظافر مع الجهات المعنية, لتهيئة بيئة الأعمال للاستثمار في القطاعات الواعدة, وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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