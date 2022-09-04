شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يستقر على تشكيل الهلال ضد الفتح ويستبعد نجمه بسبب الزمالك المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على تشكيل فريقه لمواجهة الفتح، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد الفتح في دوري روشن السعودي

ويواجه الزعيم نظيره الفتح، مساء اليوم الأحد على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء في افتتاحية الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية اليوم، إلى أن دياز لن يغامر ويضع سالم الدوسري لاعب الفريق في تشكيل المباراة، خاصةً بعد إصابته الأخيرة.

الدوسري خارج التشكيل الأساسي بسبب مواجهة الزمالك المصري في سوبر لوسيل

وتابعت: "المدرب الأرجنتيني يرغب في الحفاظ على لاعبه أمام الزمالك المصري في نهائي كأس سوبر لوسيل، المقرر يوم الجمعة المقبل في قطر".

وأضافت: "الفحوصات الطبية أثبتت سلامة اللاعب من الكدمة التي تعرض لها خلال مواجهة الفيحاء يوم الأربعاء الماضي، وسوف يتواجد على دكة البدلاء".

واختتمت: "المدير الفني لن يشرك اللاعب بشكل أساسي، ولكنه سيتواجد على المقاعد، على أن يمكن الاستعانة به إذا احتاج الفريق إلى خدماته".

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ومن المتوقع أن يدخل دياز المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، محمد جحفلي، سعود عبد الحميد.

الوسط: كويلار، كاريلو، بيريرا، ميشيل، موسى ماريجا.

الهجوم: أوديون إيجالو.