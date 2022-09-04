شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. التفاوض مع نجم الدوري المصري وجلسة فيريرا مع الصفقات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم السبت 3 / 9/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها التفاوض مع حارس إنبي.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:

أخبار الزمالك اليوم.. الأبيض يعود إلى محمود جاد



دخل محمود جاد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، حسابات نادي الزمالك مرة أخرى، بعد فشل انتقاله إلى نادى ويجان الإنجليزي.

وكان اللاعب يرغب في الاحتراف الخارجي قبل أن تفشل هذه الخطوة بسبب الخلاف على المقابل المادى بين مسئولي النادي البترولي ونظرائهم فى إنجلترا، حيث يرغب الزمالك في ضمه حاليًا لتدعيم مركز حراسة المرمى.



أخبار الزمالك اليوم.. فيريرا يعقد جلسة خاصة مع الواردي ونداي

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي ثنائي الفريق المنضم حديثًا لصفوف الأبيض.

جاء ذلك خلال تدريب اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، من أجل تحفيزهيم والتأكيد على ثقته في إمكانياتهم لذلك عمل على التعاقد معهم.

أخبار الزمالك اليوم.. تأهيل لاعبي الفريق لمواجهة الهلال السعودي



خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة تأهيل خاصة للاعبين خلال مران اليوم السبت.

ويرغب فيريرا في تجهيز اللاعبين بصورة كاملة، استعدادًا لمواجهة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل، المقرر لها يوم الجمعة المقبلة.