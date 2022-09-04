سعود الطبية: 7 علامات تدل على ضعف النظر لدى الأطفال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
حذرت مدينة الملك سعود الطبية من بعض العلامات التي تشير إلى إصابة الطفل بضعف النظر.
وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “من المهم إجراء فحوصات دورية لعيني الطفل للحفاظ على صحتها، ومراجعة الطبيب عند ظهور أعراض ضعف النظر”.
علامات ضعف النظر لدى الأطفال
وأشارت إلى أن أهم علامات إصابة الطفل بضعف النظر تتمثل في:
ـ إمالة الرأس.
ـ تصغير العينين عند رؤية الأشياء البعيدة، كالسبورة مثلًا.
ـ فرك العينين بشدة.
ـ الحساسية الشديدة للإضاءة.
ـ عدم الرغبة في القراءة.
ـ تقريب الكتاب أثناء القراءة.
ـ ظهور الحول.
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