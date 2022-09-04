اليوم.. بدء التقديم على وظائف جامعة الباحة بنظام العقود

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة أعلنت جامعة الباحة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية (للجنسين) للمواطنين في الكلية التطبيقية من حملة الدكتوراه والماجستير بنظام العقود على الوظائف الرسمية للعام الجامعي (1444هـ)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: التخصصات المتاحة: المحاسبة.

إدارة الأعمال.

الإدارة العامة.

التغذية.

تقنية الهندسة الزراعية.

الإرشاد السياحي.

القانون. الشروط : أن يكون المتقدم / ـة سعودي الجنسية

الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها للوظائف المخصصة لحاملي مؤهل الدكتوراه، أو الحصول على الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها للوظائف المخصصة لحاملي مؤهل الماجستير

أن تكون الدراسة وجميع الشهادات لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه قد حصل عليها عن طريق الانتظام الكلي للدراسة للوظائف المخصصة لحاملي الدكتوراه، وأن تكون الدراسة وجميع الشهادات لمرحلة البكالوريوس والماجستير قد حصل عليها عن طريق الانتظام الكلي للدراسة للوظائف المخصصة لحاملي الماجستير

إذا كانت الشهادة ممنوحة من خارج المملكة فيشترط إرفاق معادلتها الصادرة من وزارة التعليم وأنها للأغراض الأكاديمية (معادلة مطلقة)

أن يكون التخصص العام في المراحل الدراسية الثلاث (بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه) مُتحداً، أو على الأقل أن تكون الدكتوراه متحدة مع الماجستير، وتكون الأولوية في التعيين لمن اتحد تخصصه العام في المراحل الدراسية الثلاث للوظائف المخصصة لحاملي مؤهل الدكتوراه، وأن يكون التخصص العام في المرحلتين الدراسية (بكالوريوس – ماجستير) مُتحداً للوظائف المخصصة لحاملي مؤهل الماجستير

أن لا يقل التقدير عن جيد في مرحلة البكالوريوس، وجيد جداً في الماجستير والدكتوراه إذا كانت ممنوحة بتقدير

يُفضل أن يكون لدى من مضى على حصوله على شهادة الدكتوراه أكثر من عامين بحثاً علمياً واحداً على الأقل في مجال التخصص منشوراً أو مقبولاً للنشر في مجلات علمية محكمة أو مؤتمر علمي محكم، شريطة ألا يكون مُستلاً من رسالتي الماجستير أو الدكتوراه

يُفضل أن يكون المتقدم حاصلاً في اللغة الإنجليزية على ما لا يقل عن (500) درجة في التوفل أو ما يعادلها من الاختبارات المعيارية الأخرى لمن حصل على الدكتوراه من دولة ليست لغتها الأم اللغة الإنجليزية

أن يكون لائقاً صحياً

يُفضل أن لا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم عن خمسة وأربعين عاماً لحاملي مؤهل الدكتوراه، وعن خمسة وثلاثين عاماً لحاملي مؤهل الماجستير

يُفضل من يحمل شهادة مهنية أو احترافية في التخصص المطلوب. طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/02/08هـ الموافق 2022/09/04م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/02/12هـ الموافق 2022/09/08م، من خلال رابط التقديم التالي (اضغط هنا). أخبار قد تهمك قد يهمك أيضاً :- سعود الطبية: 7 علامات تدل على ضعف النظر لدى الأطفال «الحصيني» عن طقس الأحد: أمطار متفاوتة وسقوط حبات البرد على 6 مناطق ثالث جريمة باسم الحب في مصر.. مقتل طالبة جامعية علي يد شاب بسبب رفض أسرتها زواجهما شؤون الحرمين تُدشن برنامج “إسهام” لتمكين المرأة الصحة تفُعل نظامي موعد وإحالتي في الرعاية الصحية المنزلية

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