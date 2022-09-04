محمد بن مسعود - الدمام - وقال الحصيني، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع” تويتر”، إنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد على أجزاء من مناطق (مكة- الباحة- عسير– جازان- المدينة- جنوب تبوك- واليمن). كما توقع “الحصيني”، هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الغربية وغرب المنطقة الوسطى. وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.

كانت هذه تفاصيل خبر «الحصيني» عن طقس الأحد: أمطار متفاوتة وسقوط حبات البرد على 6 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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