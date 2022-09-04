ثالث جريمة باسم الحب في مصر.. مقتل طالبة جامعية علي يد شاب بسبب رفض أسرتها زواجهما

محمد بن مسعود - الدمام - مأساة‭ ‬جديدة‭ ‬شهدتها‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬مأساتي‭ ‬نيرة‭ ‬أشرف‭ ‬وسلمى‭ ‬بهجت،‭ ‬حيث‭ ‬وقعت‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭ ‬مروعة‭ ‬لفتاة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬شاب‭ ‬رفضت‭ ‬الارتباط‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المنوفية‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭.‬

وشهدت‭ ‬قرية‭ ‬طوخ‭ ‬طنبشا‭ ‬التابعة‭ ‬لمركز‭ ‬بركة‭ ‬السبع‭ ‬بالمنوفية‭ ‬مقتل‭ ‬فتاة‭ ‬رميا‭ ‬بالرصاص‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬شاب،‭ ‬حيث‭ ‬فشلت‭ ‬محاولات‭ ‬إنقاذها‭ ‬قبل‭ ‬نقلها‭ ‬للمستشفى‭.‬

وتلقت‭ ‬السلطات‭ ‬بلاغا‭ ‬بمقتل‭ ‬أماني‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬الجزار‭ (‬19‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬طالبة‭ ‬بكلية‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية،‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬شاب‭ ‬يدعى‭ ‬أحمد‭ ‬فتحي‭ ‬عميره‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬القرية‭.‬

طلق‭ ‬ناري

وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬طبي‭ ‬أن‭ ‬مستشفي‭ ‬شبين‭ ‬الكوم‭ ‬استقبل‭ ‬الفتاة‭ ‬جثة‭ ‬هامدة،‭ ‬وبها‭ ‬آثار‭ ‬طلق‭ ‬ناري،‭ ‬فيما‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬الشاب‭ ‬المتسبب‭ ‬فى‭ ‬الواقعة‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬مؤهل‭ ‬متوسط،‭ ‬ويبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬29‭ ‬عاما‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القرية‭ ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬تقدم‭ ‬لخطبة‭ ‬الطالبة‭ ‬ولكنها‭ ‬رفضته‭ ‬كما‭ ‬رفضه‭ ‬أهلها‭ ‬لذا‭ ‬قرر‭ ‬قتلها‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬القرية‭ ‬‮«‬للعربية‭.‬نت‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الشاب‭ ‬أطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الفتاة‭ ‬من‭ ‬سلاح‭ ‬ناري‭ ‬أمام‭ ‬منزل‭ ‬أسرتها‭ ‬وألحق‭ ‬بها‭ ‬إصابة‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬ظهرها‭ ‬وفر‭ ‬هاربا‭.‬

وأوضحوا‭ ‬أن‭ ‬الطالبة‭ ‬تتمتع‭ ‬بحسن‭ ‬السمعة‭ ‬والأخلاق‭ ‬الطيبة‭ ‬والالتزام‭ ‬والتفوق‭ ‬في‭ ‬دراستها‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬أسرتها‭ ‬رفضت‭ ‬ارتباطها‭ ‬بالشاب‭ ‬القاتل‭ ‬لسوء‭ ‬سلوكه‭ ‬وتعاطيه‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬وفوجئوا‭ ‬بقيامه‭ ‬بقتلها‭ ‬أمام‭ ‬منزل‭ ‬أسرتها‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬صادم‭ ‬ومروع‭.‬

طعن‭ ‬وذبح

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬شهدت‭ ‬واقعتين‭ ‬مماثلتين‭ ‬في‭ ‬محافظتين‭ ‬مختلفتين،‭ ‬حيث‭ ‬لقيت‭ ‬الفتاة‭ ‬نيرة‭ ‬أشرف‭ ‬مصرعها‭ ‬ذبحا‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬زميلها‭ ‬محمد‭ ‬عادل‭ ‬بكلية‭ ‬الآداب‭ ‬جامعة‭ ‬المنصورة‭ ‬بعد‭ ‬رفضها‭ ‬الارتباط‭ ‬به‭.‬

كما‭ ‬شهدت‭ ‬محافظة‭ ‬الشرقية‭ ‬واقعة‭ ‬مماثلة،‭ ‬حيث‭ ‬لقيت‭ ‬الفتاة‭ ‬سلمى‭ ‬محمد‭ ‬بهجت‭ ‬مصرعها‭ ‬طعنا‭ ‬وذبحا‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬زميلها‭ ‬بكلية‭ ‬الإعلام‭ ‬بعدما‭ ‬رفضت‭ ‬أسرتها‭ ‬ارتباطها‭ ‬به‭ ‬لسوء‭ ‬سلوكه‭.‬

وقضت‭ ‬محكمة‭ ‬جنايات‭ ‬المنصورة‭ ‬بالإعدام‭ ‬شنقا‭ ‬على‭ ‬محمد‭ ‬عادل‭ ‬قاتل‭ ‬نيرة‭ ‬أشرف،‭ ‬بينما‭ ‬تشهد‭ ‬محكمة‭ ‬جنايات‭ ‬الزقازيق‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬أولى‭ ‬جلسات‭ ‬محاكمة‭ ‬قاتل‭ ‬سلمى‭ ‬محمد‭ ‬بهجت‭.‬