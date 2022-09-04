شؤون الحرمين تُدشن برنامج “إسهام” لتمكين المرأة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
دشنت الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، برنامج “إسهام” لوكالة الرئاسة لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية، الذي يُعنى بتمكين المرأة في الحرمين من الإسهام في تحقيق أهداف الرؤية والإسهام في تنمية الوطن وفق الضوابط الشرعية والقيم الإسلامية والهوية الوطنية، وذلك بحضور مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود.
وأوضحت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة مرام بنت عبدالكريم المعطاني، أن المرأة في الحرمين منحت سبل التمكين لما تمتلك من قدرات واستعدادات حققت من خلالها نجاحًا وريادة وإبداع في منظومة العمل النسائي، مشيرةً إلى أن برنامج “إسهام” يحتوي على ثلاث محاور رئيسية يندرج منها عدد من البرامج المثرية لمنسوبات رئاسة شؤون الحرمين وهي (إسهام القيادية، والإعلامية، والاقتصادية، والقانونية، والاجتماعية، والصحية، والتقنية والتعليمية).
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