“تقني الشمالية “يعلن بدء التقديم لبرنامج اللغة الإنجليزية لخريجي الدبلوم من الكليات التقنية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية

أعلنت إدارة التدريب التقني بالحدود الشمالية اليوم، عن بداية التقديم على برنامج اللغة الإنجليزية لخريجي الدبلوم من الكليات التقنية للبنين والبنات للفترة الصباحية أو المسائية والتي ستنفذ عن بعد.

‏ وأوضحت إدارة التدريب التقني بالمنطقة أن التقديم يستمر حتى الأربعاء المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال بوابة قبولي عبر الرابط : ‏Adm.tvtc.gov.sa