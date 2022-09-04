اخبار دوليه – سوريا: تحطم مروحية عسكرية سورية شمال شرق مدينة حماة ومقتل طاقمها

محمد بن مسعود - الدمام - أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬سوري‭ ‬بمقتل‭ ‬طاقم‭ ‬مروحية‭ ‬عسكرية‭ ‬جراء‭ ‬تحطمها‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬حماة‭ ‬في‭ ‬سوريا وقال‭ ‬المصدر‭ ‬العسكري‭: ‬‮«‬سقطت‭ ‬مروحية‭ ‬عسكرية‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬حماة‭ ‬خلال‭ ‬مهمة‭ ‬تدريبية‭ ‬نتيجة‭ ‬عطل‭ ‬فني‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬طاقم‭ ‬المروحية‮»‬‭.‬ إلى‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬نشطاء‭ ‬إن‭ ‬طائرة‭ ‬مروحية‭ ‬سقطت‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دوار‭ ‬الأربعين‭ ‬في‭ ‬حماة‭ ‬ولا‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬إصابات‭.‬

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