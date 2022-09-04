قطر تدين الهجوم على حافلات في الصومال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للهجوم الذي استهدف حافلات نقل بإقليم هيران وسط الصومال، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب، معربةً عن تعازيها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الصومال، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

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