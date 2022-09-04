شكرا لقرائتكم خبر عن بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح اليوم في دوري روشن السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

تتجه أنظار عاشقي ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم إلى مباراة الهلال والفتح، المقرر أن تقام مساء اليوم الأحد الموافق 4 من شهر سبتمبر الجاري.

ونقدم لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية كل ما يخص مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي للمحترفين اليوم، وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة الهلال والفتح في الجولة الثالثة

من المقرر أن يقع الهلال ضيفًا على الفتح مساء اليوم الأحد في الساعة الخامسة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت القاهرة، السادسة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال اليوم في الدوري السعودي

تُذاع أحداث اللقاء المرتقب عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الحاصلة على حقوق بث جميع مباريات البطولة حتى 3 مواسم قادمة.

ويبحث العديد من متابعي الكرة السعودية عن تردد قنوات SSC الرياضية، والذي يأتي كالتالي..

تعرف على تردد قناة SSC الرياضية السعودية

- القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12418/ 11747

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

- القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كيف يدخل الهلال إلى أحداث مباراة اليوم أمام الفتح؟

يدخل الزعيم إلى مجريات اللقاء بدفعة معنوية عالية للغاية بعد الفوز المثير الذي حققه في الجولة الأولى والثانية على الخليج بثنائية، والفيحاء بنفس النتيجة.

كيف يدخل الفتح إلى أحداث مباراة اليوم أمام الهلال؟

يدخل أصحاب الديار إلى مجريات اللقاء بفوز مثير حققه أمام الباطن بخماسية نظيفة.