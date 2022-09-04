«التعليم»: برنامج تقويمي للطلاب المنقطعين عن الدراسة

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت لائحة تقويم الطالب، التي اعتمدتها وزارة التعليم؛ بغرض وضع القواعد والتنظيمات لتقويم أداء الطلاب في مراحل التعليم العام، أن الطالب الذي لم يحصل على فرصة التعليم أو المنقطع عن الدراسة لأكثر من 3 سنوات يخضع لبرنامج تقويمي يحدد مستواه الأكاديمي، ويُلحق بالصف المناسب لعمره وفق شروط وإجراءات محددة.
يذكر أن اللائحة وضعت العديد من المعايير المتخصصة لقياس أداء الطالب، بما يشمل تحصيله الدراسي، وممارساته العلمية والإجرائية بشكل رئيسي، ويضمن كفاءة عالية للنظام التعليمي، ويتوافق مع رؤية 2030.
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