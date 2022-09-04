«التعليم»: برنامج تقويمي للطلاب المنقطعين عن الدراسة

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت لائحة تقويم الطالب، التي اعتمدتها وزارة التعليم؛ بغرض وضع القواعد والتنظيمات لتقويم أداء الطلاب في مراحل التعليم العام، أن الطالب الذي لم يحصل على فرصة التعليم أو المنقطع عن الدراسة لأكثر من 3 سنوات يخضع لبرنامج تقويمي يحدد مستواه الأكاديمي، ويُلحق بالصف المناسب لعمره وفق شروط وإجراءات محددة.

وبشكل استثنائي، أوضحت اللائحة أنه يجوز دراسة كامل المقرر الدراسي خلال فصل دراسي واحد في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، كما يحق للطالب التقدم بطلب إعادة إصدار شهادة إتمام الثانوية وفق ضوابط محددة، كما يحق للطالب الذي يظهر تفوقاً غير عادي الحصول على فرصة التسريع لصف أعلى من صفه، كما يحق للطالب التحقق من درجاته التي حصل عليها، ومراجعة اختباره في ضوابط محددة.

يذكر أن اللائحة وضعت العديد من المعايير المتخصصة لقياس أداء الطالب، بما يشمل تحصيله الدراسي، وممارساته العلمية والإجرائية بشكل رئيسي، ويضمن كفاءة عالية للنظام التعليمي، ويتوافق مع رؤية 2030.