محمد بن مسعود - الدمام - أكد استشاري وأستاذ طب ونمو سلوك الأطفال المشارك الدكتور حسين الشمراني، أنه إذا شعر الوالدان بأن الابن لا يحب التعليم؛ فهنا يأتي دورهما في ابتكار طرق لتوضيح أهمية التعليم وليس فقط إجباره دون توضيح الهدف.

كانت هذه تفاصيل خبر هل ابنك لا يحب التعلم؟ نصيحة يقدّمها استشاري للآباء لتصحيح مساره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.