“التدريب التقني” تحدث تخصصاتها وأقسامها لتتوافق والتطور التنموي بالمملكة

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قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بمراجعة وتطوير أقسام وتخصصات الكليات التقنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال فرق عمل ولجان تخصصية شارك فيها 2457 مختصا.

وأوضح محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، أنه جرى تحديث31 تخصصا و15 قسما بالكليات التقنية للبنين والبنات، وذلك بمشاركة ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والغرف التجارية وشركاء المؤسسة من قطاع الأعمال بهدف المواءمة مع المهارات في المناهج واحتياج سوق العمل الحالي والمستقبلي في المملكة.

وأبان أن مشروع التحوّل لنظام الفصول الثلاثة يعد فرصة لتطوير وتحديث الخطط والبرامج التدريبية لتحقيق متطلبات ومهارات القرن الحادي والعشرين، تماشيا مع التطور الذي نشهد وبما يتوافق مع التنمية ومواءمة سوق العمل، حيث عملت المؤسسة منذ وقت مبكر على تحديث التخصصات والأقسام بمشاركة أصحاب الاختصاص وشركائنا في جميع القطاعات.

وأكد أن تطوير المناهج والخطط التدريبية سيساهم في تحقيق تنافسية عالية في جميع المجالات وسيتيح فرصة أكبر للمتدربين والمتدربات لتطوير مهاراتهم ومعارفهم مع ما يتطلبه سوق العمل.



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Source akhbaar24

