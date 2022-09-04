︎
.
قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بمراجعة وتطوير أقسام وتخصصات الكليات التقنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال فرق عمل ولجان تخصصية شارك فيها 2457 مختصا.
وأوضح محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، أنه جرى تحديث31 تخصصا و15 قسما بالكليات التقنية للبنين والبنات، وذلك بمشاركة ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والغرف التجارية وشركاء المؤسسة من قطاع الأعمال بهدف المواءمة مع المهارات في المناهج واحتياج سوق العمل الحالي والمستقبلي في المملكة.
وأبان أن مشروع التحوّل لنظام الفصول الثلاثة يعد فرصة لتطوير وتحديث الخطط والبرامج التدريبية لتحقيق متطلبات ومهارات القرن الحادي والعشرين، تماشيا مع التطور الذي نشهد وبما يتوافق مع التنمية ومواءمة سوق العمل، حيث عملت المؤسسة منذ وقت مبكر على تحديث التخصصات والأقسام بمشاركة أصحاب الاختصاص وشركائنا في جميع القطاعات.
وأكد أن تطوير المناهج والخطط التدريبية سيساهم في تحقيق تنافسية عالية في جميع المجالات وسيتيح فرصة أكبر للمتدربين والمتدربات لتطوير مهاراتهم ومعارفهم مع ما يتطلبه سوق العمل.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “التدريب التقني” تحدث تخصصاتها وأقسامها لتتوافق والتطور التنموي بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.