تعليم نجران ينظم برنامج “المعلم الجديد”

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المناطق_نجران

ينظم تعليم نجران ممثلاً في إدارة التدريب والابتعاث للبنات بعد غد، برنامج “المعلم الجديد” والذي يهدف إلى تهيئة المعلمات الجدد وتأهيلهن وتطوير ممارساتهن ومهاراتهن المهنية، والارتقاء بأدائهن التعليمي والتربوي، وذلك بمقر الإدارة.

ويهدف البرنامج إلى التهيئة والاستعداد للمعلمات المستجدات لتسلم المهمات الوظيفية الجديدة، وتوفير المُمكنات المعرفية والمادية كافة الداعمة لهن، ومساعدتهن على ممارسة العمل بكفاءة وفاعلية.

ويتضمن البرنامج خطة تدريبية مكثفة تحتوي العديد من ورش العمل المتنوعة التي تخدم المعلمات الجدد في بداية مسيرتهن المهنية التعليمية منها حقوق وواجبات المعلم والتطوير المهني، واللوائح والأنظمة وخصائص النمو لدى الطالبات.

يذكر أن برنامج “المعلم الجديد” يأتي انطلاقًا من حرص وزارة التعليم على دعم المعلمين والمعلمات الجدد والإسهام في رفع كفاءة الأداء التدريسي، وتحسين المخرجات التعليمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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Source almnatiq

