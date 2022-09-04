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نصحت مدينة الملك سعود الطبية، بإجراء فحوصات دورية لعيني الطفل للحفاظ على صحتهما، مع ضرورة مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض ضعف النظر.
وأوضحت المدينة، أن علامات ضعف النظر عند الطفل تتضمن إمالة الرأس وتصغير العينين عند رؤية الأشياء البعيدة كالسبورة مثلاً، وفرك العينين بشدة، والحساسية الشديدة للإضاءة.
ونوهت إلى أن الأعراض تشمل كذلك ظهور الحول وتقريب الكتاب أثناء القراءة، وعدم الرغبة في القراءة.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر بينها الفرك وإمالة الرأس.. 7 علامات تدل على ضعف النظر لدى طفلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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