بينها الفرك وإمالة الرأس.. 7 علامات تدل على ضعف النظر لدى طفلك

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نصحت مدينة الملك سعود الطبية، بإجراء فحوصات دورية لعيني الطفل للحفاظ على صحتهما، مع ضرورة مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض ضعف النظر.

وأوضحت المدينة، أن علامات ضعف النظر عند الطفل تتضمن إمالة الرأس وتصغير العينين عند رؤية الأشياء البعيدة كالسبورة مثلاً، وفرك العينين بشدة، والحساسية الشديدة للإضاءة.

ونوهت إلى أن الأعراض تشمل كذلك ظهور الحول وتقريب الكتاب أثناء القراءة، وعدم الرغبة في القراءة.

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Source akhbaar24

