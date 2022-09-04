لماذا قد يشعر الشخص بالدوخة بعد تناول الطعام.. وكيف يتغلب عليها؟

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استعرض تقرير صحي حديث أبرز أسباب الدوخة التي تصيب الشخص بعد تناول الطعام مباشرة.

وأوضح التقرير، أن أسباب الدوخة بعد الأكل تتضمن انخفاض نسبة السكر في الدم وهو ما يحدث غالباً لبعض مرضى السكري أو من لديهم مقدمات للإصابة بمرض السكري، وكذلك انخفاض ضغط الدم وهو ما يحدث عند نقص ضغط الدم الانتصابي عند حدوث هبوط مفاجئ.

وبيّن التقرير وفقاً لموقع “Medical daily”، أن بعض أدوية مرض السكري ومنها الأنسولين تتسبب في الشعور بالدوخة بسبب خفض نسبة السكر في الدم بصورة كبيرة خاصة عندما يتناول المريض الدواء قبل الأكل.

ولفت إلى أن تلك الدوخة قد تحدث أيضاً لمَن يعانون من نوع معين من الأمراض مثل داء منيير، وكذلك وقوف الشخص بعد فترة طويلة من الجلوس أثناء تناول الطعام حيث يتسبب ذلك في حدوث انخفاض في ضغط الدم وبالتالي يحدث شعور بالدوخة.

وأشار إلى أن علاج الدوخة بعد الأكل يعتمد على تحديد سببها، حيث تتضمن الطرق الحرص على تقليل بعض النوعيات من الطعام، مع إمكانية استشارة الطبيب المختص لتحديد نوعية وكمية الوجبات التي تتناسب مع جرعة الدواء إذا كان السبب في الدوخة هو الدواء.



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Source akhbaar24

